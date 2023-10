Roma, travolto e ucciso da un furgone mentre porta a spasso il cane: l’incidente in via di Portonaccio

Tragedia a Roma. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un Citroen Jumper in via di Portonaccio, altezza via Latino Silvio. È successo alle 11.30. Sul posto per i rilievi gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. L'uomo è stato stato investito mentre portava a spasso il cane: si tratta della vittima della strada numero 153 nel 2023 a Roma.

Via di Portonaccio chiusa per incidente altezza Via Latino Silvio direzione Via Prenestina, sono ancora in corso i rilievi. — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) October 17, 2023

Il conducente del furgone è stato portato per accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico all'ospedale Vannini.