Martedì 4 Aprile 2023, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07:05

È morto sul colpo, travolto mentre era pressoché fermo a bordo del suo motorino sul ciglio della strada, nella corsia di emergenza, forse per un guasto o una telefonata. Si allunga la scia di sangue sulle strade della capitale: ieri pomeriggio intorno alle 15.30, Calogero Palmeri, 73 anni in sella a un Piaggio Liberty per cause in corso di accertamento si è scontrato con un furgone, un Mercedes Vito guidato da un 40enne, operaio romano, incensurato, e ha perso la vita. La vittima stava tornando dal cimitero di Prima Porta. È accaduto in via Flaminia al chilometro 14,500 sotto il secondo viadotto.

Un gravissimo incidente dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo XV Cassia. Per il settantenne di origini siciliane ma residente a Roma, a San Basilio dove era molto conosciuto e attivo nel circolo del Pd, non c'è stato niente da fare: è morto sul posto, nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 giunti in via Flaminia. Per permettere gli accertamenti è stato chiuso un tratto della carreggiata in direzione Roma, in corrispondenza del chilometro 14,500, in località Prima Porta. E la circolazione verso la Capitale deviata su via della stazione di Montebello. Presenti anche squadre Anas per gestire la circolazione che ha subito pesanti ripercussioni e per permettere la riapertura del tratto non appena terminati i rilievi.

LA DINAMICA

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro, su cui permangono molti dubbi. Dai primi accertamenti infatti la vittima era probabilmente ferma sul ciglio della strada, sotto la galleria quando è stato preso in pieno dal furgone e a causa del violento impatto è morto sul colpo. Illeso il conducente del Mercedes Vito che è stato comunque trasportato all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito, in particolare se fosse o meno positivo ai test di alcol e droga. Molti i punti da chiarire, primo tra tutti se e perché l'uomo fosse fermo (un malore, una telefonata, un guasto?) nell'area laterale che costeggia la galleria con l'asfalto delimitato da una striscia bianca. Nella penombra, forse distratto, il conducente del furgone non si è minimamente accorto di lui, forse sbandando troppo sulla corsia di emergenza.

Il 22 marzo su via Flaminia Nuova all'altezza del civico 300, ha perso la vita una 56enne: era a bordo di uno scooter Honda Sh guidato da un ragazzo di 20 anni che, sempre verso le 15.30, si è scontrato con un furgone Opel Combo guidato da un un 64enne. Anche in quel caso la donna, filippina, è morta sul colpo, mentre il ventenne è rimasto gravemente ferito. Lo stesso giorno aveva perso la vita Alessio Bottiglieri, 24 anni, in un altro tragico incidente sulla Pontina vecchia. Il giovane era sulla sua moto: tra Ardea e Pomezia si è scontrato con una Mercedes 220.



L'EMERGENZA

Un bollettino quotidiano di morti e feriti un'emergenza vera. Un Sos, quello delle morti sulle strade, lanciato anche dall'Osservatorio Asaps-Sapidata, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, che nell'ultimo periodo secondo i dati raccolti e diffusi parla di «una strage senza fine», con un decesso ogni 17 ore in Italia. Sempre secondo i dati forniti dall'Osservatorio i pedoni morti dall'inizio dell'anno in Italia sulle strade sarebbero 104. I dati che interessano il Lazio e che erano riferiti a marzo e che sono ancora saliti erano già molto preoccupanti con 24 decessi, quasi un quarto del totale, di cui 13 a Roma. Perché anche a gennaio e febbraio si sono registrati dati record che hanno consegnato al Lazio il triste primato di regione più pericolosa.