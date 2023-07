Sabato 8 Luglio 2023, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 9 Luglio, 07:37

Un scontro frontale tra due auto, la carambola e poi la macchina che centra una moto che stava passando proprio in quel momento. I due centauri, padre e figlio di 51 e 17 anni, sono rimasti gravemente feriti. L'incidente è avvenuto ieri nel primo pomeriggio lungo la via del Mare, tra Dragona e Acilia, quartieri del X municipio. Per procedere con i soccorsi è stato necessario chiudere la strada per consentire l'arrivo tempestivo delle tre ambulanze e l'atterraggio di un'eliambulanza. Sul caso indagano ora gli agenti del X gruppo Mare che hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente.

LE VITTIME

I due centauri, Corrado e Lorenzo B., sono stati trasportati in codice rosso rispettivamente al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli e del San Camillo. Il 51enne ha riportato la frattura del polso e del bacino e lesioni in diverse parti del corpo: in serata è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Come il figlio 18enne che ha riportato fratture e ferite gravi agli arti e alla schiena. Ferite, ma non in condizioni critiche, le due donne alla guida delle due macchine. Intanto secondo una prima ricostruzione poco prima del tunnel di Acilia le due auto, una Opel Corsa e una Lancia Ypsilon, si sarebbero scontrate frontalmente. L'impatto ha quindi provocato il testa coda di una delle due vetture che avrebbe attraversato la corsia opposta per un centinaio di metri. Una carambola che ha coinvolto una moto che sopraggiungeva per la quale è stato impossibile evitare lo scontro.

I RILIEVI

Gli agenti del X gruppo Mare hanno eseguito gli accertamenti lungo la via del Mare e avviato le indagini. Hanno subito disposto il sequestro di tutti i mezzi coinvolti. Nelle prossime ore i periti eseguiranno gli esami sulle due auto per stabilire a che velocità stavano viaggiando al momento dell'incidente. I caschi bianchi, per ricostruire la dinamica dello schianto, hanno inoltre ascoltato anche diversi testimoni: gli automobilisti che viaggiavano lungo la via del Mare al momento dello scontro frontale. Ancora: per procedere con le indagini, i poliziotti hanno disposto la chiusura della strada che è rimasta interdetta al traffico per circa tre ore. Inevitabili i gravi rallentamenti al traffico, sostenuto visto il sabato estivo, che si sono registrati sia in direzione Ostia sia verso la Capitale. Ingorghi e traffico intenso si sono registrati nei diversi quartieri del litorale serviti dalla via del Mare: Acilia, Dragona, Ostia Antica, Stagni di Ostia. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.