Stadio della Roma a Pietralata, Gualtieri: «Si farà entro il 2027, stiamo rispettando tutta la tabella di marcia»

Una data precisa. Lo stadio della Roma a Pietralata si farà. E verrà realizzato per il 2027. Roberto Gualtieri mostra ottimismo e promette ai cittadini che in pochi anni l'agognata struttura sarà pronta: «Sì, lo stadio si farà e stiamo rispettando tutta la tabella di marcia. Abbiamo accolto con favore la volontà della società della Roma. L'obiettivo è avere lo stadio nel 2027», ha assicurato oggi il sindaco Gualtieri, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'avvio del dibattito pubblico per la realizzazione della struttura dell'As Roma. Ed oggi è la società giallorossa a dare un'altra data ufficiale, cruciale per procedere agli step successivi: «La consegna del progetto definitivo stimiamo possa avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo», ha detto la responsabile Relazioni istituzionali dell'AS Roma, Lucia Bernabè.

Sia il Campidoglio sia la società hanno espresso entusiasmo e positività per il lavoro svolto. Soprattutto ora che parte la fase delicata del dibattito pubblico, al via oggi nella sala della Protomoteca. Presentato questa mattina dal sindaco Gualtieri, dalla responsabile delle Relazioni istituzionali dell'A.S. Roma, da Marco Leone, Senior Advisor di Nomisma, coordinatore del Dibattito, assieme a Maurizio Veloccia, assessore all'Urbanistica, il dibattito pubblico è stato promosso come un'occasione fondamentale di partecipazione: «Siamo fiduciosi che questo passaggio rafforzerà il sostegno della città sull'opera», ha precisato Gualtieri. Il dibattito consiste infatti in un processo di informazione e confronto pubblico e si svolgerà attraverso 10 incontri, due generali e 8 veri e propri workshop, che saranno realizzati simultaneamente in presenza e online, e che termineranno all'Acquario Romano il 30 ottobre.

«Questo è un progetto per la città, quindi è importante che i cittadini possano dare il proprio contributo», ha ribadito Bernabè.