Lunedì 3 Luglio 2023, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 08:30

Probabile svolta nel giallo del Pigneto, dove sabato in un parco in via Ettore Fieramosca sono stati trovati resti di un corpo umano. La procura di Ancona ha contattato le autorità giudiziarie di Roma per avere aggiornamenti e capire se si tratta di Andreea Rabciuc, la 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto (Ancona) il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato.

Scheletro nel parco a Casal Bertone, forse di una donna di 30 anni. Analisi del Dna per scoprire l'identità della vittima

Scheletro nel parco, le ipotesi

Giovedì della scorsa settimana, di mattina presto, durante alcuni lavori di manutenzione di un canale di scolo all'interno di un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato, è emerso uno scheletro umano. Poco dopo sono arrivati i carabinieri di piazza Dante cui sono affidate le indagini. Secondo le prime risultanze della ricognizione dei resti, questi dovrebbero appartenere a una donna di circa 30 anni il cui decesso, senza apparenti segni di violenza, potrebbe risalire da 6 a 18 mesi fa. Sullo scheletro era presente una collanina, brandelli di abiti e lo spallaccio di uno zainetto. La salma è stata portata al Policlinico di di Tor Vergata per l'esame autoptico. L'avanzato stato di decomposizione e le pessime condizioni dei resti rendono necessarie analisi del Dna e dell'arcata dentale per cercare di dare un nome alla vittima. Proprio i dettagli dei brandelli di abiti, dello spallaccio dello zaino e della catenina potrebbero aiutare gli inquirenti a verificare la possibile coincidenza con Andreea. Le prime segnalazioni poco dopo la sua scomparsa arrivarono da Roma, sia alla trasmissione Rai «Chi l'ha visto?» che all'avvocato dell'unico indagato, il fidanzato Simone Gresti che è accusato di sequestro di persona e spaccio.

Gresti è indagato a piede libero e ha sempre negato di aver fatto del male alla fidanzata e avere a che fare con la sua scomparsa. Andreea era scomparsa dopo una serata trascorsa in una roulotte, con Simone e altri due amici, in un terreno nelle campagne di Montecarotto. Alle prime luci dell'alba del 12 marzo 2022 la 28enne avrebbe litigato con il fidanzato e si sarebbe incamminata lungo la via Montecarottese per tornare a Jesi da sola, lasciando il suo cellulare a Gresti. Da quel momento è sparita nel nulla.