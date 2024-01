Roma, studentessa scippata davanti casa a San Lorenzo: l'uomo le porta via la borsa con soldi e documenti

È successo ieri notte alle 00:30 su via Tiburtina, in zona piazzale Tiburtino: una giovane studentessa di 21 anni iscritta alla facoltà di Giurisprudenza alla Sapienza è stata scippata da un uomo che è riuscito a scappare con la sua borsetta con all’interno documenti, chiavi di casa, una sigaretta elettronica, 25 euro in contanti e altri oggetti di minore valore.

La ragazza era stata accompagnata in macchina dai suoi amici e lasciata davanti il palazzo. All'improvviso l'uomo le si è avvicinata minacciandola di dargli la borsa.

La vittima inizialmente ha cercato di non farsi intimidire e quando era quasi arrivata alla soglia della porta di casa, il ladro gli ha afferrato con forza la borsa e ha iniziato a tirarla: la ragazza ha cercato di fare resistenza ma la tracolla si è spezzata e l'uomo è riuscito a fuggire.

Poi le urla di aiuto della giovane donna che hanno attirato l’attenzione dei condomini e dei genitori, ma era ormai troppo tardi perché il borseggiatore si era già dileguato: «Penso che sia inaccettabile che a San Lorenzo e in quasi tutti i quartieri di Roma non ci sia più sicurezza, a dicembre scorso era già successo qualcosa si simile anche ad un’altra ragazza alle 18, in pieno pomeriggio, il che è ancora più grave. Non è possibile che non si possa uscire da sole. Non mi ha fatto violenza fisica per fortuna, ha solo tirato la borsa talmente forte che si è rotta la catena della tracolla e quindi ho avuto solo un po' di dolore al braccio ma è passato subito. Dopo il furto ho chiamato il 112. Questa mattina invece ho preentato denuncia ai carabinieri». Il ladro, racconta la studentessa, era vestito con colori scuri ed era alto, magro, tra i 20 e i 30 anni e straniero.