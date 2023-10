Roma, turista scippata del portafoglio. «Scusi, dov'è stazione Termini?». Furto da 50 euro, due stranieri in fuga

Prima la fermano per chiederle indicazioni, e poi le strappano il portafoglio con circa 50 euro all'interno: è accaduto ad una turista spagnola, a farlo sono stati due malintenzionati di origine straniera, nei pressi della metro Vittorio Emanuele. La ragazza, una giovane di 23 anni, A.T. è ancora incredula, «Era tardo pomeriggio ed ero uscita dal mio alloggio da pochi minuti, avevo in programma di andare in centro a fare dei giri, e poi a cena con degli amici che dovevo raggiungere. Il metodo più semplice ed economico per arrivare, era prendere la metro A da Vittorio Emanuele, sarei scesa a Spagna, dunque solo qualche fermata più in là. Ero sotto gli archi quando ho preso il mio portafoglio in mano, l'ho fatto perché volevo prepararmi i soldi per comprare il biglietto. Proprio in quel momento, un uomo si è avvicinato a me e subito dopo è arrivato un altro alle mie spalle. I due erano stranieri e visibilmente trasandati, tuttavia non sembravano avere brutte intenzioni, si sono rivolti a me con educazione. Parlavano italiano ma in maniera distorta, tuttavia sono riuscita a capirli, anche se sono spagnola conosco la lingua ormai da anni, ho parecchi amici italiani».

I due, le hanno chiesto come potevano fare per raggiungere la stazione Termini da dove erano e hanno aggiunto che erano arrivati a Roma da poco.

Dopo che la ragazza ha provato a spiegargli come fare, i due hanno continuato a parlare con lei del più e del meno con fare amichevole. «Mi hanno chiesto da quanto tempo ero arrivata a Roma, quanto tempo sarei rimasta e se ero da sola, mentre stavamo conversando ad una certa hanno iniziato a guardarsi e poi uno mi ha strappato il portafoglio dalle mani, mentre l'altro mi ha afferrato il braccio». A quanto pare il tutto sarebbe accaduto nel giro di pochissimi secondi, e gli uomini avrebbero spiazzato letteralmente la ragazza che si sarebbe infatti ritrovata poco dopo da sola e senza portafoglio. «Mi hanno colta di sorpresa, hanno cambiato il loro atteggiamento da un momento all'altro, un attimo prima mi stavano sorridendo, un attimo dopo mi hanno aggredita e derubata. Probabilmente è stato per questa ragione che non sono stata in grado di reagire all'istante, solo poco dopo infatti ho provato a raggiungerli ma di loro non c'era più traccia. Più avanti però ho ritrovato il mio portafoglio, fortunatamente i documenti erano dentro ma chiaramente non i contanti». La turista con sé aveva 50 € e qualche spiccio, l'unico errore che ha commesso, è stato quello di essere gentile con le persone sbagliate.