L'Aquila, scippata e trascinata a terra per 300 euro: anziana ferita fuori dal supermercato

Strattonata e fatta cadere a terra per sottrarle la borsa con chiavi, portafoglio e 300 euro. È accaduto ieri alle 12 all'Aquila nel piazzale del supermercato Conad in via Della Croce Rossa, a due passi dalla Questura. Anna (nome di fantasia) di 77 anni dell’Aquila, si trovava da sola a fare la spesa, non sapendo di essere seguita da due ragazzi al momento non si sa se di nazionalità italiana o straniera. Tutto bene fino a quando l’anziana non ha salutato una delle cassiere per uscire a tornare a casa.

È stato in questo frangente che i due ragazzi sono entrati in azione. La 77enne ha tentato di resistere ai forti e ripetuti strattonamenti dei due giovani delinquenti, ma alla fine, caduta a terra, ha dovuto desistere.

Afferrata la borsa contenente le chiavi di casa, il portafoglio e la somma in contanti di 300 euro, i due borseggiatori sono fuggiti. Sul posto dopo poco sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura che hanno avviato le ricerche dei due balordi e rassicurato l’anziana (ferita in modo lieve).

Gli agenti hanno anche ascoltato il personale del supermercato. Gli investigatori hanno prelevato le registrazioni delle telecamere. Sperano che dalle stesse possano arrivare elementi utili. Il borseggio accaduto ieri in pieno giorno, fa riflettere molto, se si pensa soprattutto al particolare che si è verificato a poca distanza dalla Questura, e che tale dettaglio alla fine non ha fatto desistere i due giovani malviventi.