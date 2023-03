Fiumicino, i cittadini puliscono il parco abbandonato foce Tevere

Rastrelli, decespugliatori, pale, sacchi, cariole, guanti. Con questi attrezzi e materiali, da questa mattina, una cinquantina di cittadini, con anche dei bambini, dell'abitato del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, a Fiumicino, stanno ripulendo da rifiuti ed erbacce, riportando il decoro, nel "Parco Scagliosi", lungo le scogliere. È la due giorni di mobilitazione "Mettila nel sacco", promossa , oggi e domani, dall'associazione "Fiumara nel Cuore". Il parco, realizzato nel 2010, che introduce all'abitato, agli onori della cronaca purtroppo per gli allagamenti legati al Tevere ed alle mareggiate e dove vivono circa 300 famiglie, risulta da tanti anni abbandonato e trascurato. Ai volontari è arrivato anche l'aiuto di un imprenditore locale che, con i suoi mezzi, ha recuperato del tronchi, eredità delle mareggiate, che verranno poi,coinvolgendo i bambini, trattati, colorati e riciclati come arredi e recinzione perimetrale del parchetto, ostacolando così anche le azioni dei trasgressori che abbandono i rifiuti. "Queste due giornate segnano la volontà di rinascita della Fiumara - spiegano i promotori - dopo che, in autogestione, abbiamo anche posizione delle luci a led alla fermata del bus pubblico e gazebo nel parco, che sistemeremo a loro volta e che tinteggeremo e ricostruiremo, visto il rimpallo tra Comune e Regione sulla zona. Il parco dovrà essere un luogo di ritrovo per l'abitato ma anche per i visitatori romani che arrivano nella zona del vecchio Faro". I rifiuti verranno selezionati secondo la differenziata. L'associazione realizzerà anche una pensilina in legno alla fermata del bus per proteggere gli utenti. Video Serenelli Ippoliti