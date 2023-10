Roma, incidente in moto sulla Prenestina: muore Fabrizio Paolelli, aveva 52 anni. Stava tornando dal lavoro

Un 52enne romano è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla via Prenestina a Roma. La vittima, Fabrizio Paolelli, era in sella ad uno scooter Tmax che, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra una Polo e una Classe B, auto guidate da un 32enne e una 22enne di Roma. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti ad esami per stabilire se avessero fatto uso di alcool o droghe.

Chi era



Fabrizio, nato a Morlupo, viveva a Roma.

«Ieri, dopo il servizio al Palio dei Rioni, si è recato a lavorare a Roma presso un altro evento. Al ritorno a casa il tragico incidente mortale. Con Fabrizio se ne va un amico, un uomo perbene, un grande professionista che amava Morlupo. In segno di rispetto, per oggi sono sospese tutte le pubblicazioni di post e foto nei canali ufficiali del Comune di Morlupo».