Anziano investe motociclista e lo uccide, poi scappa a casa: arrestato per omicidio stradale

Investe in auto un motociclista e scappa per "rifugiarsi" a casa. Ma i carabinieri lo individuano e lo arrestano per omicidio stradale e omissione di soccorso.

A finire in manette un 80enne pirata della strada di Cave. Ieri, a bordo di una Opel Corsa l'anziano ha travolo un motociclista di 40 anni che a seguito dell'impatto è morto.

Investita da un'auto pirata a Roma, muore una donna di 42 anni sulla Prenestina: la macchina trovata e sequestrata

Pirata della strada a 80 anni

L'anziano non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente mortale, la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, è avvenuto in via delle Selce. L'automobilista, subito dopo l'impatto, si è recato nella sua abitazione dove è stato poi trovato dai carabinieri che lo hanno arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'80enne è stato inoltre sottoposto ai test per l'assunzione di alcol e droga.