Roma, rapina in un bar a colpi di boccale di birra: 5 arresti

Avevano puntato il suo telefono cellulare di utlimissima generazione e, per rapinarlo, lo hanno colpito con un boccali di birra lascindolo stordito. E' accaduto nella notte in un bar di Casal Bertone, periferia a Est della città, ma i cinque malviventi, tutti romani tra i 36 e 22 anni di età, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Il 36enne vittima dell'agguato, anch'egli italiano, stava trascorrendo la serata con amici quando all'improvviso è stato colpito con il pesante bicchuere dai cinque che hanno aggredito anche un amico della vittima corso in suo aiuto.

Il titolare del bar ha chiamato il 112: sul posto sono così intervenuti carabinieri e un'ambulanza del 118. I militari hanno raccolto la descrizione dei cinque uomini e del mezzo che hanno usato per allontanarsi. L'uomo, ferito alla testa, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice giallo e tenuto in osservazione. Le immediate ricerche diramate dalla Centrale Operativa hanno permesso di rintracciare l'auto con le 5 persone in via di Portonaccio e procedere ai fermi. Dovranno rispondere tutti di rapina in concorso e per uno di loro, che ha declinato false generalità per eludere il controllo, anche di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma che ha disposto per tutti gli arresti domiciliari.