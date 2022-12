Giovedì 29 Dicembre 2022, 06:54 - Ultimo aggiornamento: 06:57

Venticinque milioni di euro per costruire i laboratori e le altre infrastrutture necessarie al futuro Tecnopolo di Pietralata. Altri 45 milioni per recuperare il litorale di Ostia, anche dal punto di vista turistico. Dalla Regione - e all'interno del pacchetto di fondi per le Strategie territoriali con risorse del fondo Fesr - piovono sulla Capitale 70 milioni di euro. Per il compound di Pietralata - dove sorgeranno anche lo stadio della As Roma e uno studentato della Sapienza - questi fondi saranno utilizzati per realizzare laboratori e le strutture del cosiddetto «polo multi-tecnologico e transdisciplinare di caratura internazionale per la didattica», il Tecnopolo appunto, lanciato da Unindustria, Regione Lazio e sistema universitario capitolino. Con 1,3 miliardi di euro di investimento complessivo, l'obiettivo è dotare Roma, che non ha un suo politecnico e vede ogni anno trasferirsi migliaia di suoi laureati, di un maxi polo per la ricerca riconosciuto e specializzato in applicazioni e brevetti negli ambiti della transizione energetica, della trasformazione digitale e della biofarmaceutica. Anche coinvolgendo i privati per start up e spin off.

DUNE E SPAZI D'AGGREGAZIONE

Altri 45 milioni sono destinati al rilancio del litorale di Ostia e delle sue zone più interne, con un occhio al turismo. Si punta a creare in questo pezzo della Capitale «una sorta di grande parco dedicato al turismo, allo sport, alla cultura e al tempo libero». Non solo strutture ricettive, ma servizi, spazi di aggregazione, aree verdi, infrastrutture di trasporto, rilancio dell'offerta culturale e rigenerazione degli edifici di pregio dismessi. Sul fronte della biodiversità, partirà un apposito programma per «la ricostituzione dell'ecosistema dunale ed il rimpianto della vegetazione autoctona».

Il sindaco Roberto Gualtieri parla di «un investimento che guarda al ruolo di Roma nel futuro scommettendo su due grandi obiettivi strategici: da un lato, il rilancio del litorale e di Ostia con interventi che abbracceranno sviluppo turistico sostenibile e mobilità green, dall'altro, la nascita del Tecnopolo, che promuoverà un vero e proprio ecosistema dell'innovazione». Nota l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia: «Per Pietralata, dimenticata in questi anni, guardiamo a un rilancio che lo trasformerà nella casa della ricerca, dell'innovazione, ma anche dello sport e della cultura. L'investimento a Ostia è complementare al Pua sugli arenili: renderemo più consono a una Capitale l'affaccio di Roma sul mare».

Nel piano per le Strategie territoriali, e oltre ai 70 milioni di euro per Roma, la Regione ha stanziato 17 milioni per il rilancio di Viterbo, 16 milioni per Rieti, oltre 20 milioni per Latina e 16 milioni per Frosinone. Il vicepresidente Daniele Leodori parla di interventi «per fare del Lazio una regione più moderna, economicamente più competitiva e attrattiva, più sostenibile e attenta all'ambiente». Gli fa eco l'assessore allo Sviluppo, Paolo Orneli: «Abbiamo davanti a noi anni importanti e risorse mai così ricche come in passato, con le quali sostenere la competitività del nostro tessuto imprenditoriale e migliorare la qualità della vita dei cittadini». Intanto, sempre ieri, la Regione Lazio ha approvato, su input dell'assessore Massimiliano Valeriani, l'ultima delibera per trasferire a Roma Capitale le competenze urbanistiche in ottica di devoluzione dei poteri.