Roma, alla stazione metro B di Pietralata arriva un nuovo murale mangia smog

Quando la creatività incontra la sostenibilità il risultato è un'opera in grado di trasformare semplici infrastrutture in progetti di riqualificazione e valorizzazione della città. È il caso del nuovo murale realizzato con le eco-pitture Airlite che ha reso la fermata della metro B di Pietralata una nuova ‘porta d’ingresso’ della street art sostenibile romana.

L’opera, firmata dal giovane street artist napoletano, Giovanni Anastasia, fa parte del progetto Costellazioni di Negroni, nato per offrire spazi di condivisione e collaborazione ai giovani d’Italia e per favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulla comunità locale. Quella romana è, infatti, la seconda opera dopo il murale realizzato con Giovanni Anastasia e l’autore francese Zoer a Borgo Universo (Aielli – AQ).

A spiegare il significato dietro l’immagine del murale di Pietralata è direttamente l’autore napoletano che racconta: “Così come un danzatore o un circense ricerca l'equilibrio dall'inizio alla fine della sua performance, così un artigiano, un vasaio o un contadino sono spinti dalla loro stessa forza creatrice. Con questa opera intendo quindi stimolare la fantasia di chi la guarda e valorizzare temi importanti come il rispetto del territorio e il saper fare”.

Così il murale "pulisce" l'aria

Il murale di Pietralata fa, infatti, della sostenibilità il suo obiettivo principalmente, insieme alla volontà di rendere più colorata e artistica la Città Eterna, in linea anche con altri quartieri romani come Ostiense dove la street art va per la maggiore. Grazie all’utilizzo delle vernici Airlite, nel caso specifico di Pietralata, il murale permetterà con i suoi 70 metri quadrati di ripulire l’aria come farebbe un bosco di pari superficie, assorbendo lo smog di circa 15 auto benzina euro 6 al giorno. Una soluzione non banale che mira a riqualificare l’area verde antistante la fermata metro B di Pietralata già dai primi mesi del 2023.

“Progetti come questi che sono utili alle aree urbane e ai cittadini, senza essere solo calati dall’alto, sono un bene per tutti. Dovrebbero esserci più progetti così” -è il parere di un giovane romano che quotidianamente vive la Capitale per studio e lavoro.

Dunque, potrebbe essere proprio questa la direzione per riqualificare area dopo area una città che ogni giorno risalta alle cronache solo per i suoi disagi. A partire dal progetto “Costellazioni”, in particolare quello realizzato a Pietralata, che ha visto la direzione artistica di Yourban 2030, in coordinamento con ATAC Roma.