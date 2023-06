Roma, ladri al Nuovo Cinema Aquila: rubato l'incasso di giornata, via anche i computer

I ladri al Nuovo Cinema Aquila: così è stata ribattezzata la banda dei rapinatori che la settimana scorsa ha deciso di derubare tutto quel materiale che lo rendeva, nell’effettivo, un cinema. Il Nuovo Cinema Aquila (zona Pigneto), negli anni passati è stato protagonista di diverse chiusure e riaperture, con momenti di amarezza ma anche di successo come avvenne per l’anteprima di “Sette Anime” di Gabriele Muccino con protagonista Will Smith. Il furto è avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 giugno, andando a intaccare l’attività con la sottrazione non soltanto dell’incasso della giornata, ma dei computer vitali per l’andamento delle sale. I responsabili restano ancora ignoti alle forze dell'ordine che continuano ad indagare.

La merce sottratta, infatti, è la stessa con cui il Nuovo Cinema Aquila proiettava i film, stampava i biglietti e in cui conservava il materiale utile per il monitoraggio da parte del Comune di Roma. È stato un duro colpo nonostante la particolarità del quartiere e soprattutto a causa del continuo sfollamento delle sale cinematografiche.

All’entrata e sui canali social del Cinema c'è un cartello con scritto: “Siamo sempre stati orgogliosi del nostro ruolo di avamposto culturale in un quartiere difficile come il Pigneto, ma ci troviamo oggi ad affrontare una situazione drammatica per cercare di garantire la nostra normale attività cinematografica. “Normale attività” che di normale non ha nulla, date le infinite iniziative culturali che ospitiamo settimanalmente al cinema, solo per citarne alcune delle prossime: incontro con Christian Carmosino; Free Aquila; Festival di cortometraggi; Mosaico 2023 di Formewebtv; Glory Hall con Plus. Per questo chiediamo un piccolo aiuto a tutti voi meravigliosi spettatori, voi che siete la nostra famiglia cinematografica, che da sempre ci sostiene con la vostra presenza, chi può e vuole. Per ognuno di voi è previsto ringraziamento cinematografico speciale.”