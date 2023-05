Mercoledì 31 Maggio 2023, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 10:48

Alcuni colpi di coltello, sferrati alle gambe di due persone, sono costati l'arresto per tentato omicidio per un 61enne di Colonna. Quando sono arrivati i carabinieri della stazione di Poli, però, la denuncia a piede libero è scattata anche per una delle due vittime, ritenuto il presunto autore del furto dell'auto dell'aggressore.

Una storia a tinte grigie, quella accaduta nell'abitato del piccolo paesino tra Tivoli e Palestrina, con protagoniste tre persone che a Poli nessuno avrebbe mai visto. Tre individui, l'aggressore e i due feriti, che hanno sconvolto la tradizionale tranquillità che storicamente caratterizza il piccolo borgo.

Tutto ha inizio qualche giorno fa con il furto di un'auto a Frascati. Il proprietario, un 61enne di Colonna, viene messo sulle tracce di un 31enne dei Castelli che, per qualche ignoto motivo (su cui indagano gli inquirenti), avrebbe potuto scovare a Poli. Per cercare la propria vettura, quindi, l'uomo si fa accompagnare da un amico nel centro prenestino. Seguendo le indicazioni ricevute, ben presto individua il presunto ladro di auto, che è in compagnia di una donna.

Quando i quattro si incrociano ne nasce un'accesa discussione che, ben presto, degenera. Il 61enne, visibilmente adirato, estrae dalla tasca un coltello a serramanico e lo brandisce verso la coppia. Per non farli avvicinare sferra alcuni fendenti sulle gambe dei due. La scena allarma i residenti che, vista la gravità della situazione, chiamano i carabinieri della locale stazione che, in pochissimo tempo, sono sul posto. I militari riescono subito a fermare l'aggressore, sequestrando l'arma, e cercano di ricostruire la vicenda. Immediati anche i soccorsi sanitari sui due feriti che, per fortuna, non hanno subito gravi conseguenze a seguito dei colpi di coltello. Ben presto gli investigatori si rendono conto che l'autovettura rubata a Frascati si trova effettivamente sul posto. Ecco perché, oltre ad arrestare il 61enne, accusato di tentato omicidio, i carabinieri procedono anche alla denuncia a piede libero della vittima, in qualche modo collegata al furto dell'auto. Il fascicolo è ora nelle mani del Pm della Procura della Repubblica di Tivoli che dovrà fare piena luce sulla intricata vicenda.Intanto, in paese, la storia del ladro di auto e dell'aggressore passa di bocca in bocca, tra lo stupore dei cittadini. «Non esagero se dico che Poli è un'isola felice afferma il sindaco, Federico Mariani e non riusciamo a capire come questi tre personaggi siano finiti qui. Non sono del posto e non hanno parentele o conoscenze in paese. Quel che dispiace sottolinea Mariani è che, in questi casi, un episodio del tutto estraneo alla realtà locale rischi di contaminare una comunità che, al contrario, si è saputa mettere in evidenza per lo straordinario attivismo delle associazioni, anche sportive, e per un fenomeno che va in controtendenza rispetto all'Italia: basti pensare che, a Poli, negli ultimi mesi diversi under30 hanno scelto di venire nel nostro paese ad avviare attività imprenditoriali. Una trattoria, due centri sportivi, un cocktail bar e altre attività. A giorni, nel borgo medievale, sarà un 19enne ad aprire la sua barberia. Questa è la realtà bella di Poli, che non deve cambiare.