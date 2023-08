Martedì 15 Agosto 2023, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 07:31

Più controlli delle forze dell'ordine, per far sentire forte la presenza dello Stato sul litorale romano. Ma soprattutto una presenza fisica delle istituzioni, a Ostia e nelle aree limitrofe: lì dove sono esplose quattro bombe carta in cinque giorni - da Fiumicino a Dragona - contro attività commerciali, in particolare ristoranti. A settembre arriverà poi un consiglio municipale straordinario, con la partecipazione dei vertici di Prefettura e Campidoglio, della cittadinanza e delle forze sociali e produttive locali, nel quale in sindaco illustrerà «i progetti che saranno realizzati sul territorio». Dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di ieri - convocato alla vigilia di Ferragosto dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini - arriva la risposta agli ultimi episodi: al termine di «un'analisi della situazione» messa a punto per «definire le più efficaci linee di intervento e le strategie d'azione» sul litorale. «Conosco bene la situazione e già da allora abbiamo lavorato molto, anche sul racket delle occupazioni abusive degli immobili nell'area di Ostia - dice il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Messaggero - Questa è una grande piazza di spaccio. Non escludo di partecipare personalmente al vertice che il prefetto e il sindaco hanno preannunciato».

LE RISPOSTE

Alla riunione - preceduta da un confronto tra il prefetto e il procuratore aggiunto Michele Prestipino - hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri (collegato in video), il vicario del questore, Francesco Rattà, il comandante provinciale dei carabinieri, Marco Pecci, il vicecomandante provinciale della guardia di finanza, Francesco Ruis, l'assessore capitolino al turismo, Alessandro Onorato, il vice comandante della polizia locale, Stefano Napoli, il vicepresidente del X Municipio, Valentina Prodon, il direttore della polizia locale della Città metropolitana, Maria Laura Martire e il vice capo del centro operativo della Dia, Francesca Mellea. Il prefetto ha disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio, preannunciando per settembre una nuova riunione, da svolgersi a Ostia, per fare il primo bilancio delle operazioni.

GLI INTERVENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco giudica «positivo il segnale di compattezza istituzionale arrivato dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a partire dal rafforzamento dei controlli disposto dal prefetto Giannini che ringrazio - sottolinea- Come Roma Capitale abbiamo ribadito la piena collaborazione per garantire la sicurezza e la legalità sul litorale, che sarà anche protagonista di un grande piano di investimenti». Sul litorale romano «c'è la volontà di mantenere alta l'attenzione e la pressione, e allo stesso tempo da parte del Comune di mettere in campo grandi investimenti per una riqualificazione - spiega Onorato - Mortifica però che, dopo un anno in cui sul territorio sono arrivate grandi iniziative e forme di attrazione anche dal punto di vista comunicativo, per dare un'immagine di Ostia diversa e molto più positiva, arrivino questi fatti che riportano il territorio sulle pagine dei giornali e in tv per fatti negativi». L'assessore ricorda in particolare il «lavoro straordinario che vede tra gli altri l'arrivo del Giro d'Italia a Ostia, i Mondiali di skate che porteremo a ottobre».