Inghilterra-Italia, allarme sicurezza dopo l'attentato di Bruxelles: piano speciale per stasera a Wembley

dal nostro inviato

LONDRA È in corso una riunione “tecnica” a Wembley tra i rappresentanti del servizio di sicurezza delle due federazioni, italiana e inglese e le forze dell’ordine locali, per definire il piano di accoglienza e di uscita dei tifosi che saranno presenti questa sera allo stadio, e sono previsti circa 90 mila spettatori (più di duemila saranno italiani). Confermato dalle autorità locali di Polizia che il dispositivo di sicurezza previsto è di “alto profilo”. Ai varchi di ingresso 100% di controllo al metal detector e controllo borse.

Dopo l’attentato di ieri sera a Bruxelles durante la sfida tra Belgio e Svezia (poi interrotta per motivi di sicurezza), sale la tensione in tutta Europa e ci riporta all’Europeo in Francia nel 2016. E si prevede una maggiore attenzione anche qui a Wembley, intorno allo stadio e lungo le vie di accesso. L'intenzione comunque, è di far giocare tutte la partite.