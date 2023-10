Mtv Awards di Parigi annullati per rischio attentati, gli organizzatori: «Motivi di sicurezza»

Paramount Global ha cancellato gli MTV European Music Awards (EMA) del 2023 a Parigi, citando come causa la «volatilità degli eventi mondiali». L'evento avrebbe dovuto svolgersi il 5 novembre al Paris Nord Villepinte. Non andrà avanti a causa dell'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente, sottolinea Deadline.

«Data la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo», ha detto un portavoce della Paramount.

Erano attese, tra gli altri, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Nicki Minaj. «Gli Mtv Ema sono una celebrazione annuale della musica internazionale.

— MTV EMA (@mtvema) October 19, 2023