Sabato 11 Febbraio 2023, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 13:08

È allarme a Ostia per una banda di ladri di cani che da alcuni giorni sta seminando il panico tra i proprietari dei quattro zampe. Si tratterebbe di tre uomini stranieri che a bordo di un furgone bianco puntano donne e persone anziane mentre portano a spasso il cane. Si avvicinano, tagliano il guinzaglio e prendono il pelosetto. L’ultimo tentativo di furto in via Carlo del Greco.

L'aggressione

Intorno alle 10 di sera Martina era fuori con i suoi due cani, uno di taglia piccola (Betto) e l’altra più grande (Zaira), quando dal furgone sono scesi due uomini che hanno tranciato il guinzaglio del piccolo, l’hanno preso in braccio e si sono allontanati. La ragazza gli è corsa dietro, rimediando un pugno in faccia, mentre Zaira è invece riuscita a mordere al fianco l’uomo che aveva in braccio Betto, lasciandolo andare. L’episodio ha fatto scattare l’allarme. Tappezzati di avvisi di pericolo i portoni dei palazzi della zona.