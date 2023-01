Martedì 24 Gennaio 2023, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Non ha scelto una chiesa a caso, per tentare il suo colpo, ma una cattedrale. Quella che di cui fu titolare l'allora cardinale Ratzinger, prima dell'elezione al Soglio di Pietro: la chiesa Sant'Aurea di Ostia Antica. È qui che un ventenne romano ha fatto irruzione, domenica scorsa, per rubare i soldi delle offerte dei fedeli. Oltre 500 euro il bottino, tra contanti e oggetti preziosi. Tra questi, anche due candelabri. Il tutto nascosto poi in un borsone griffato che lo ha reso riconoscibile e ne ha permesso la sua cattura. Il malvivente, infatti, pensava di farla franca e di passare inosservato, ma non aveva fatto i conti con il borsone che aveva con sé: una sacca di Louis Vitton, probabilmente non originale, al cui interno riporre la refurtiva. Ma è stato proprio quel dettaglio a renderlo riconoscibile.

I FATTI

È durata poco meno di mezz'ora la fuga di un ventenne romano che nella giornata di domenica aveva svaligiato le cassettine delle offerte nella chiesa di Sant'Aurea di Ostia Antica. A notarlo e a recuperare l'intero bottino gli agenti di Polizia del X distretto che lo hanno visto aggirarsi nella stazione di Ostia Antica con quel grosso borsone di Louis Vuitton. Fatto scattare un controllo di routine hanno trovato all'interno della sacca 520 euro in monete, due porta candelabri bagnati in oro e arnesi per lo scasso.

Gli investigatori intuito subito che potessero essere beni sottratti a una chiesa hanno chiamato e passato in rassegna tutte le parrocchie del circondario. Una volta arrivati alla vicina chiesa di Sant'Auria hanno trovato il parroco impegnato a visionare le telecamere di sicurezza. «Qualcuno ci ha appena rubato le offerte», ha spiegato il sacerdote. Gli agenti così hanno scoperto dove era stato commesso il furto e da chi. Dai filmati delle video camere di sicurezza della chiesa, infatti, i poliziotti hanno avuto la conferma che si trattava proprio del giovane sospettato fermato in stazione. Per il ventenne è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria con l'accusa di furto. Offerte e candelabri sono stati subito restituiti al sacerdote che ha ringraziato più volte. Le offerte, infatti, che non venivano ritirate da Natale erano abbondanti e già destinate per spese e iniziative della chiesa.

IL RISTORANTE

Poche ore più tardi, un altro furto. Questa volta a Ostia ne noto ristorante sul lungomare Peppino a Mare. I ladri sono entrati nel locale per rubare vini (circa 300 bottiglie), alimenti e vettovaglie varie. È stato lo stesso gestore dell'attività a denunciare l'accaduto in un video pubblicato sui social network. Il titolare ha rassicurato la clientela sulla continuità del servizio del ristorante. Infatti, nonostante il furto, I danni ammontano a circa 50mila euro. «Questa notte purtroppo abbiamo subito un gravissimo furto veramente pesante di beni strumentali e beni di vettovagliamento ha esordito Mario Bauzullo nel video pubblicato sul suo profilo Instagram Hanno rubato i nostri vini e altri generi di vettovagliamento. Nonostante quanto è accaduto, però, noi non molliamo e restiamo aperti comunque. Ringrazio le forze dell'ordine che sono state veloci ed erano veramente dispiaciute dell'accaduto». Nel ristorante non ci sono telecamere di videosorveglianza, sul caso indaga la Polizia. Circostanza particolare, quella dell'assenza delle telecamere, visto che l'attività commerciale - molto conosciuta - fu anche teatro, negli anni scorsi, di un tentativo di intimidazione: il locale - completamente in legno - fu cosparso interamente di liquido infiammabile. Ma nessuno appiccò il fuoco: un avvertiento.