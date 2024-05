18app, voucher bonus giovani non più validi dall'1 maggio: come ottenere fino a 1000 euro con Carta Cultura Giovani e Carta del Merito

Bonus 18app addio. Definitivamente da oggi. L’applicazione che permette di gestire il beneficio nominale di 500 euro - il cosiddetto Bonus Cultura destinato ai neo-diciottenni - da oggi, 1 maggio 2024, non è più fruibile.



La piattaforma per l'edizione dei nati nel 2004 è stata definitivamente chiusa. Era possibile creare ed utilizzare i voucher entro il 30 aprile 2024: da oggi i voucher non utilizzati, creati in precedenza, non saranno più disponibili. Ma per i giovani ci sono altre possibilità.

Dal 31 gennaio di questo anno - e fino al 30 giugno - il bonus cultura ha cambiato veste ed è stato sostituito da due nuove card: la Carta Cultura Giovani e la Carta del Merito. Si tratta di due tipi di contributo, da cinquecento euro l'uno, cumulabili, che hanno preso forma dai primi di febbraio. Ecco i requisiti, la domanda, le scadenze e cosa si può acquistare.