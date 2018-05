Sta per partorire ma non si arrende: esce e deruba i turisti. Borseggiatrice rom arrestata in Veneto

VENEZIA - (M.F.) Non solo vanno in giro a rubare perennemente incinte, per non scontare la pena in carcere per via dell'incompatibilità, ma lo fanno fino a un minuto prima di partorire. I due arresti di venerdì, ad opera della sezione Sicurezza urbana della polizia locale ha quasi dell'incredibile: una delle due zingare prese in flagranza di furto aveva già superato di tre giorni la data prevista per la nascita del bambino che porta in grembo. Data indicativa, d'accordo, ma che la dice lunga sul tipo di sfruttamento cui è sottoposta questa manovalanza criminale dedita ai furti di portafogli.



Gli arresti sono avvenuti venerdì alle 13, all'interno della stazione ferroviaria. Gli agenti conoscono molto bene le borseggiatrici Rom che bazzicano in zona e ne avevano individuate due, una bosniaca e una croata e le hanno seguite. Le due avevano adocchiato un turista cinese già sulla gradinata della stazione e lo avevano pedinato fino alle biglietterie automatiche a ridosso dei binari. Qui, mentre il cinese acquistava un biglietto, la prima ha nascosto la scena con un giaccone, la seconda ma messo rapidamente la mano nella tasca della felpa dove il turista aveva momentaneamente riposto il portafogli. È in quel momento che sono intervenuti gli agenti.



Domenica 6 Maggio 2018



