I “3 moschettieri” delle Fiamme gialle di Ostia premiati nel Salone d’onore del Coni come migliori atleti delle sezioni giovanili.

Ieri nel tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle, tra gli atleti premiati, protagonisti dei successi del 2022 c'era anche il trio “trio meraviglia” formato dai tre "giovani" della sezione di Atletica leggera del I Nucleo di Castel Porziano: il marciatore Diego Giampaolo (argento nei 10 km di marcia in Coppa del Mondo juniores U20), il velocista Eduardo Longobardi (oro nella staffetta 4x100 e argento nei 200 metri ai campionati europeo U18) e la saltatrice con l’asta Giulia Valletti - Borgnini (oro ai Giochi del Mediterraneo U23). A premiarli nel Salone d'onore del Coni il presidente Giovanni Malagò e il neo Comandante del Centro Sportivo della Guardia di finanza Gen.B. Antonio Marco Appella. «Siamo felici ed orgogliosi del premio - hanno detto i tre atleti - ma questo è solo uno stimolo a fare meglio nella prossima stagione, dove l'obiettivo sarà di abbassare i nostri “personali” già dai campionati italiani indoor assoluti del 4 febbraio che serviranno per la qualificazione ai prossimi campionati Europei».

Le tre promesse dell'atletica azzurra unitamente ad una delegazione dei 90 "giovani" premiati almeno con una medaglia quest'anno, nelle gare nazionali e internazionali, sono stati accompaganti dal loro comandante T. Colonnello Aldo De Donno e dal direttore sportivo del settore giovanile Orazio Romanzi che hanno espresso la loro soddisfazione nella crescita esponenziale degli ultimi anni di tutto il settore giovanile di atletica. Per Diego l’obiettivo per il 2023 sarà abbassare quel 42:15, migliore prestazione stagionale dei 10 chilometri di marcia e quell'1h29.07 dei 20, come per Eduardo migliorare i suoi 20.98 sui 200 metri piani, e per Giulia Valletti - Borgnini superare con l’asta i 4.30 fatti registrare lo scorso anno.