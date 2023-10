Martedì 31 Ottobre 2023, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 15:42



Castel Porziano e Capocotta, il futuro tra le nebbie. Nessuna proroga per i gestori dei chioschi sulla spiaggia a cui il Comune ha chiesto di liberare le strutture, visto che le concessioni sono scadute e non ci sono più le condizioni per proseguire con l’attuale gestione. L’unica strada percorribile dal Campidoglio, al momento, sembra essere quella del bando pubblico per affidare a privati i lotti di spiaggia lungo la via Litoranea, tra i più frequentati e amati da romani e turisti. Sia i famosi “Cancelli”, dunque, che Capocotta saranno oggetto di una gara per l’assegnazione.

Capocotta, ricorsi bocciati: i chioschi devono chiudere. «Inammissibili le richieste dei titolari»

Chioschi a Castel Porziano e Capocotta, cosa succede



I tempi necessari per indire la gara e l’iter per l’aggiudicazione rischiano però di compromettere la prossima stagione. Il Comune, infatti, sembra intenzionato a indire una gara europea, il che potrebbe richiedere tempistiche più lunghe, tanto da non poter essere completata entro il 1 maggio (data canonica di inizio della stagione balneare). Che estate sarà allora quella del 2024? All’insegna delle incertezze per Castel Porziano e Capocotta. Intanto, il 2 novembre scadrà il termine dei «45 giorni» concesso dall’amministrazione per liberare le strutture e smontare ciascuno le proprie attrezzature dei chioschi di Capocotta. Un’uscita di scena definitiva, ma anche la fine di un’era.

Stagione finita ma pienone in spiaggia nonostante gli stabilimenti chiusi

Castel Fusano a rischio, pini divorati dal parassita: «Il polmone verde muore» `

Spiagge senza baywatch, l'estate nera di Ostia. «Qui il mare non è sicuro» `



Le indagini



Continuano, poi, le indagini sul rogo che ha interessato proprio uno dei chioschi di Capocotta: il “Mecs Village”, andato a fuoco nella notte tra sabato e domenica. La struttura, dove è andata distrutta parte della veranda esterna, era già sottoposto a sequestro per abusi edilizi, Si è trattato del secondo incendio in meno di due anni. Le forze dell’ordine non escludono la matrice dolosa.