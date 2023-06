Incidente Casal Palocco, stasera fiaccolata per il piccolo Manuel: «Ci vestiremo di bianco, niente spazio a proteste»

Casal Palocco ricorda e saluta il piccolo Manuel. E lo farà con lumini e magliette bianche. Si terrà questa sera alle 19 una fiaccolata per il bambino di 5 anni, morto nell'incidente stradale che ha coinvolto gli youtuber del canale TheBorderline. «Una manifestazione - ha spiegato il presidente del Consorzio di Casal Palocco Fabio Pulidori, nata spontaneamente fra gli abitanti della zona ed è stata poi abbracciata dalla famiglia del bambino». Non è ancora chiaro se i parenti di Manuel decideranno di partecipare: «In ogni caso - chiarisce Pulidori - la fiaccolata dovrà svolgersi «all'insegna del rispetto, della preghiera e della riflessione».

L'INTERROGATORIO

All'evento, parteciperà anche il presidente del X Municipio, Mario Falconi oltre ad altri rappresentanti istituzionali. Già domani, invece, potrebbe essere sentito per l'interrogatorio di garanzia lo youtuber Matteo Di Pietro, che era al volante del Suv e che da venerdì è ai domiciliari. La fiaccolata partirà alle 19 dall'asilo di Manuel, in via di Macchia Saponara 247/249, per poi proseguire in via Timocreonte. Arrivati alla chiesa di San Timoteo, i partecipanti si raccoglieranno in un momento di preghiera per il bambino. Dopodiché il cammino continuerà su viale Prassilla e via Aristonico di Alessandria e infine terminerà all'incrocio con via Archelao di Mileto, nel punto dell'incidente in cui Manuel ha perso la vita. E dove è stata allestita un'aiuola di fiori. Ai partecipanti si chiede di indossare una maglietta bianca e di portare un oggetto luminoso da far risplendere nel buio. «Non ci sarà spazio per proteste o altre rimostranze», concludono gli organizzatori.