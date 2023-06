Pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Sono tre i presupposti per la misura cautelare degli arresti domiciliari, come indicato dall'art. 274 del codice di procedura penale. Uno di questi ha portato il gip a disporre la misura per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni. Il ragazzo era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a Casal Palocco, Roma. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni.

Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari: lo youtuber di The Borderline è indagato per omicidio stradale