Era risaputo, che avesse l'abitudine di lasciare la porta aperta con le chiavi attaccate fuori. E due malviventi hanno approfittato delle sue condizioni di salute e del fatto che fosse solo nella sua villetta di via Alessandro Magno per tenerlo in ostaggio e rapinarlo. È accaduto la sera di giovedì a Casal Palocco. Vittima un anziano di 85 anni. Il pensionato, forse dopo aver aperto al citofono, si è trovato i due dentro casa. Ancora non è chiaro se sia stato legato con dei cavi elettrici a una sedia, come ha denunciato la figlia. Comunque l'uomo spaventato è stato la vittima di due giovani presumibilmente italiani, che le telecamere della zona hanno visto entrare tranquillamente nel villino. Erano le 20 e l'uomo colto di sorpresa ha lasciato che i due mettessero sotto sopra la sua casa, rivoltassero i cassetti, per poi fuggire con dell'argenteria e una pelliccia della moglie defunta. Soldi non ne hanno trovati. Una volta rimasto solo, l'anziano ha dato l'allarme, chiamando al telefono la figlia che ha allertato il 112 intorno alle 22.30 ed è accorsa in via Alessandro Magno dove ha trovato il padre in stato confusionale, con dei cavi che penzolavano al collo. Anche lei ha confermato poi ai carabinieri che il padre aveva l'abitudine di tenere la porta aperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casal Palocco oltre a personale del 118. I sanitari non hanno riscontrato segni di violenza, in particolare tracce sulle mani che possano far pensare che sia stato legato, l'anziano era solamente provato e sotto choc. Ascoltato dai militari, in sede di denuncia l'uomo ha detto che non è stato trattato male, né legato, certo ha avuto paura e li ha assecondati, inoltre non aveva segni di violenza, resta da capire l'attendibilità della testimonianza della vittima ancora sotto choc, confusa e spaventata che alla figlia aveva dato un'altra versione, ossia che era stato legato. Di certo, una volta alla porta, i due, l'hanno costretto a seguirli nell'abitazione alla ricerca di oggetti di valore. Non ricorda invece se è stato legato, forse per lo choc, forse per l'età avanzata. E comunque è poco probabile che una persona anziana possa aver opposto resistenza, più facile che sia stato costretto a sedersi impaurito.

LE INDAGINI

Dai rilievi effettuati i carabinieri non avrebbero rilevato impronte all'interno dell'abitazione dunque solo le telecamere possono essere d'aiuto per rintracciare gli autori della rapina. Le indagini sono in corso, in via Alessandro Magno, che attraversa il quadrante meridionale di Casal Palocco. E sono ristrette per ora al quartiere, dove forse più d'uno poteva essere a conoscenza dell'abitudine dell'anziano di lasciare la porta aperta.