Un anziano di 79 anni di Chieti Scalo, Giuseppe Tocco, è scomparso da casa. Le ricerche sono in corso nella zona di Penne, in provincia di Pescara, dove è stato avvistato l'ultima volta alla guida di un'auto - una Ypsilon elefantino - senza avere la patente. L'uomo è malato di Parkinson. Indossa pantaloni scuri, camicia di flanella chiara e pantofole scure. La sua è targata BS 599EF. In caso di informazioni utili alle ricerche contattare il 3290418221

