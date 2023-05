Venerdì 12 Maggio 2023, 16:20

L'ultimo colpo non è andato a segno: il fratello del padrone di casa era infatti ancora sveglio quando la banda di ladri ha forzato la porta entrando nell'appartamento di via Achille Vertunni, a La Rustica. E quando l'uomo ha sentito dei rumori sospetti e ha visto un'ombra aggirarsi tra la cucina e il salotto ha affrontato i banditi: due ladri che si aggiravano in cerca di soldi, gioielli e profumi.

La banda dei profumi, la colluttazione

«Non ho esitato un istante, ho capito subito che erano ladri e li ho affrontati», ha poi riferito. Una lite poi una colluttazione e quindi un inseguimento per le scale della palazzina. Ma intanto i vicini di casa avevano allertato le forze dell'ordine, spaventati dalle grida: l'allarme era scattato lo scorso lunedì intorno alle 22. Gli agenti del reparto Volanti sono arrivati quindi sul posto individuando i due fuggitivi.

L'arresto

Durante le indagini gli agenti però sono riusciti a rintracciare anche i due complici, appostati in una macchina poco distante da via Achille Venturini: così sono scattate le manette per la "banda dei profumi". Si tratta di quattro stranieri, di origini romene e francesi, con precedenti per furto e ricettazione. I poliziotti hanno infatti trovato nell'auto la refurtiva dei colpi andati a segno: oltre 5mila euro in contanti, gioielli e profumi costosi: Chanel, Bulgari e Rodrigues, Boss.