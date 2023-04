Mercoledì 12 Aprile 2023, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 10:19

Quattro furti, cinque effrazioni: è il pesante bilancio dei colpi registrati la notte di Pasqua a Fonte Laurentina, periferia sud della Capitale. Come denunciato dai residenti, la banda di ladri ha preso di mira una delle palazzine di via Luigi De Marchi. Via via che i proprietari degli appartamenti sono rientrati dai festeggiamenti pasquali, hanno trovato l’amara sorpresa. Sul caso indagano ora gli agenti del commissariato Esposizione. I poliziotti hanno proceduto con i rilievi negli appartamenti svaligiati. Ma almeno dai primi accertamenti, i banditi non avrebbero lasciato tracce. Le indagini si sono già allungate lungo la via Lurentina, la strada di ingresso e di uscita dal quartiere. I poliziotti stanno infatti analizzando le immagini delle telecamere di video sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che affacciano lungo la strada e che potrebbero aver ripreso l’arrivo, o la fuga, della batteria di ladri la notte di Pasqua.

I COLPI IN SERIE «La banda è andata a colpo sicuro, hanno studiato la palazzina e gli spostamenti dei proprietari» spiegano gli investigatori sulle tracce dei topi d’appartamento. Intanto per ricostruire la dinamica dei furti in serie stanno analizzando le richieste di intervento. La prima, con la richiesta di intervento per «furto consumato», è stata registrata domenica notte intorno all’una. Le altre chiamate sono state registrate tra lunedì e ieri mattina. Quando, appunto, i proprietari di casa sono rientrati dal week end pasquale. Tutte le denunce seguono lo stesso copione: i ladri sono entrati scassinando le porte (tutte blindate). Prestando la massima attenzione a non fare alcun rumore. Così come hanno confermato i vicini di casa delle vittime che hanno riferito di non aver «sentito alcun rumore sospetto». Secondo gli accertamenti degli investigatori inoltre, i malviventi avrebbe agito tra l’una e le tre del mattino.

Roma, presi i predoni delle auto: erano l'incubo dei turisti. Così rubavano i bagagli dalle auto a noleggio

IL BOTTINO Ancora in corso gli accertamenti per quantificare il bottino con cui i ladri sono scappati via. Non hanno portato via solo soldi e gioielli. Ma anche profumi, pc, Play Station e tablet. «Le vittime sono ancora impegnate nella catalogazione. Da un primo sommario accertamento, la refurtiva è di almeno 20mila euro», precisano i poliziotti.

Roma, furto in casa ai Parioli, rubati dalla cassaforte 100mila euro di gioielli. I ladri hanno usato la fiamma ossidrica

IL LADRO FOTOGRAFO Il primo allarme nel quadrante sud della Capitale era scattato lo scorso fine settimana. Quando i condomini di una palazzina del quartiere Mezzocammino hanno notato un giovane aggirarsi in pieno giorno e fotografare porte e serrature. Con tanto di video, registrato dalla telecamera di un pianerottolo, postato nella chat e nelle pagine social del quartiere per allertare i residenti. Nei fotogrammi si vede dunque un giovane, ben vestito in giacca e cravatta, che si attarda davanti gli ingressi del palazzo. Il sospetto è che si tratti di un ladro. O meglio: del sopralluogo di un ladro. Con il particolare delle foto scattate alle serrature: forse un “nuovo” sistema per duplicare le chiavi o uno stratagemma per studiare come scassinare la porta. La segnalazione è stata poi riferita alle forze dell’ordine che stanno indagando.