Subiaco, torna la banda dei ladri: donna appena diventata vedova terrorizzata dai banditi che hanno forzato le persiane blindate

A Subiaco torna la paura dei ladri. Nel capoluogo della valle dell'Aniente, a nord di Roma, è stata svaligiata un’altra villa mentre i proprietari dormivano al piano superiore. Portati via monili in oro e argento da quantificare il valore del bottino. E’accaduto in un’abitazione in aperta campagna vicino al fiume Aniene, lungo la strada Sublacense, alla periferia della cittadina. Dall’inizio dell’anno sono una ventina le ville visitate dalla banda.

I malviventi, secondo il racconto dei proprietari, erano in due: hanno aperto una persiana in ferro blindata, e poi la finestra e una volta dentro hanno messo a soqquadro l’appartamento al piano terra, mentre la famiglia dormiva al piano superiore. Il furto è avvenuto intorno alle ore 22.30 della notte tra sabato e domenica scorsa.

“Mia zia e le figlie erano sicuramente monitorate da giorni – dice il nipote Michele, che si è subito precipitato da zia e cugine – e i ladri erano a conoscenza della recente morte del marito e questo avrebbe facilitato il compito perché in casa c’erano solo tre donne ancora attonite per la scomparsa di un famigliareà”.

A dare per primo l’allarme è stato il cane di famiglia che si trovava nell’appartamento al secondo piano: “Mia zia si è svegliata – continua Michele –ma ha pensato subito alla presenza dei cinghiali. Visto che non smetteva di abbaiare s è affacciata dalla finestra e ha visto una persona accovacciata, ha gridato e dalla finestra è uscito un ladro. Poi i malviventi sono scappati a piedi nella campagna, mentre mia zia ha telefonato ai carabinieri. Ma ormai i due avevano fatto perdere le loro tracce”.

Secondo il racconto della donna erano due soggetti di corporatura mingherlina. Una volta aperto l’appartamento al piano terra hanno trovato tutti i cassetti e gli armadi aperti e avevano portato via oggetti di valore ma poco ingombranti e facili da portare via per una fuga a piedi.

“La mattina – conclude il nipote - è stata trovata una scala non di mia zia che è servita ai ladri per scavalcare la recinzione”.

La paura, ora, torna tra i proprietari delle ville che si sono organizzati con una chat: “Dall’inizio dell’anno sono una ventina le ville colpite dai ladri. In chat siamo una settantina – dice Felice Tonda – ci scambiamo informazioni ma non ci sentiamo più tranquilli, viviamo nella paura e stiamo organizzando una vigilanza privata”. Hanno anche lanciato un Sos al Prefetto, al Questore e ai vari comandi dei carabinieri e anche al Comune: “Il vice sindaco- fa sapere Felice – ha detto che stanno valutando di mettere le telecamere, vediamo se si concretizza, torneremo a parlare con l’amministrazione”. Sempre la stessa banda o più di una? Indagano i carabinieri della compagnia di Subiaco.