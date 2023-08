Domenica 27 Agosto 2023, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 15:34

Scavalcano il cancello della villetta di Dragona (dalle parti di Ostia) e le rubano la cucciola di cane Corso di appena tre mesi. È successo domenica scorsa, ma dopo le denunce che ancora non hanno portato a nulla Francesca, la proprietaria della cagnolina, lancia un appello per ritrovare Estella. «Il 20 agosto io ero in vacanza e avevo lasciato la cucciola insieme all'altra cagnolina di 9 anni a casa con mio padre racconta disperata la donna -. Quel giorno mio padre è uscito e, come facciamo sempre, ha lasciato il cane più grande in casa e la cucciola in giardino dove le piace stare a mordicchiare i suoi giochi. Intorno alle 14 del pomeriggio prosegue Francesca qualcuno ha scavalcato la recinzione e si è portato via Estella. Quando papà è rientrato ha trovato una serie di sedie impilate sotto al muro. Il ladro è uscito da lì». L'antifurto è suonato e ora Francesca ha chiesto alla società che ha installato il sistema di videosorveglianza di visionare nel dettaglio i filmati per capire chi possa aver rubato questa cagnolina grigia con gli occhi azzurri. L'animale, purtroppo, non aveva ancora il microchip.

«Doveva fare ancora l'ultimo vaccino prosegue e poi il veterinario l'avrebbe inserito. Estella è piccola, domani compie tre mesi, è indifesa e sarà sicuramente spaventata. Alcuni vicini mi hanno riferito di aver visto in zona un furgone bianco con due uomini a bordo. Temo che si tratti dello stesso mezzo che aveva seminato il panico tra i proprietari di cani l'inverno scorso», quando si era diffusa la psicosi dei ladri di cani visti a bordo di un mezzo da lavoro chiaro. In realtà i "pelosi" rubati erano stati solo due e per altrettanti si era trattato di tentativi, ma in tutto il territorio del Decimo municipio si era diffuso l'allarme. Francesca è disposta anche a versare una ricompensa a chiunque riuscirà a riportarle a casa la cagnolina. «Non manca solo a me e a mio padre conclude ma anche all'altro cane, la vecchierella di casa. Ho fatto appelli ovunque, ho chiesto in giro, ma Estella sembra essere svanita nel nulla. Lei è la mia vita, ma temo che i ladri vogliano rivendersela». Un cucciolo di Corso può fruttare dai 700 ai mille euro.