Perugia, ladri in azione anche mentre la gente dorme: «Rubate anche le lenzuola appena stirate»

PERUGIA - Ladri in azione a Balanzano (Perugia), rubate anche le lenzuola appena stirate. È quanto raccontano, attraverso il web, le vittime dei furti compiuti la notte passata. Ci sono stati, come almeno in un caso, furti tentati e vanificati grazie all’innesco del sistema d’allarme che ha messo in fuga i ladri. Ma per una abitazione dove per i balordi è andata buca, la razzia s’è spostata sulla casa vicina dove oltre preziosi “hanno rubato pure le lenzuola appena stirate”. Cè poi chi segnala il passaggio di una donna che con quella che ha tutti i crismi di essere una banale scusa, e cioè la ricerca di un cagnolino, chiederebbe all’interlocutore che contatta di volta in volta se le case hanno un allarme. Altra segnalazione, sempre inerente Balanzano, dove la vittima, anche stavolta di un furto non andato a segno, spiega che la notte scorsa sono entrati i ladri in una casa, non hanno preso nulla ma hanno praticato un foro in prossimità della maniglia della finestra. Si arriva poi a chi segnala che in specifiche zone nelle ultime settimane ci sono “molti”, “troppi movimenti notturni”. Due notti fa, poi i ladri sarebbero entrati in due case e sarebbero riusciti a rubare solo denaro contante. E c’è chi, tra i cittadini, avrebbe trovato in un campo una coperta, come se qualcuno l’avesse usata per nascondersi o per trascorrere la notte in prossimità di un cespuglio. L’erba intorno, sempre stando a quanto raccontato dal cittadino, darebbe l’impressione che qualcuno possa averla calpestata. In un caso il furto di denaro sarebbe avvenuto mentre i proprietari erano a casa e stavano dormendo. L’orario possibile potrebbe essere intorno alle 4 dato che a quell’ora il cane di famiglia avrebbe iniziato ad abbaiare forse mettendo così in fuga i balordi.