Martedì 29 Novembre 2022, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 09:03

La storia di Luna avrebbe potuto essere la storia di uno dei tanti cani, solitamente di piccole dimensioni, rubati per sempre ai loro legittimi padroni. Quegli animali i cui musi, seguiti dal cellulare e, spesso, dalla promessa di una ricompensa, scorrono sulle bacheche social dei diversi quartieri romani. Luna, però, è stata fortunata e ha avuto dalla sua, oltre alla buona sorte, anche la rapidità dei carabinieri. Qualche giorno fa, Luna era con la sua padrona all'interno del supermercato Gross di via Tiburtina.

Cane intrappolato sottoterra rischia la vita, pompieri lo salvano

E' bastato un attimo di distrazione, perché la volpina finisse nelle mani di una malvivente che, evidentemente, la stava pedinando. Qualche giorno dopo, due conoscenti della vittima del furto riconoscono quello stesso cane al guinzaglio di una donna, che passeggia indisturbata sulla via Tiburtina. Immediatamente hanno chiamato il 112, che inviava sul posto una pattuglia di carabinieri motociclisti. Il cane è stato restituito subito alla legittima proprietaria, mentre la ladra, una rumena di 33 anni, è stata denunciato in stato di libertà (nessun arresto, poiché non c'è stata flagranza di reato). La fedina penale della 33enne documenta che in passato la stessa ha rubato altri cani, riuscendo sempre a farla franca.

marco.pasqua@ilmessaggero.it