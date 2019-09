Roma, bimbi soli sulla barca nel laghetto di Villa Borghese (e c'è anche un neonato): la foto fa il giro del web

Villa Borghese. Tre bambini - avranno al massimo 10 anni - navigano da soli su una barchetta di legno in mezzo al laghetto del parco. Non indossano salvagenti e a bordo non c'è neanche una ciambella di salvataggio. Un visitatore si accorge della stranezza della situazione e fotografa i piccoli turisti che felici di osservare anatre e tartarughe si alzano in piedi e si sporgono dall'imbarcazione. Potrebbero cadere in acqua da un momento all'altro. «E' possibile che abbiano già l'età adatta per portare una barca senza la supervisione di un adulto?», si chiede il cittadino che decide di postare la foto sul web. E quello scatto neanche a dirlo crea subito scalpore.

Il laghetto di Villa Borghese è una delle attrazioni più amate dai bimbi che frequentano questo meraviglioso parco a Roma. Ma la sicurezza a quanto pare, qui, fa acqua da tutte le parti.

Basta aspettare qualche minuto per averne ulteriore conferma. Una coppia di turisti con un bimbo di pochi mesi chiede la possibilità di noleggiare una barchetta. La visita non costa poco: tre euro a testa per una "passeggiata" di 20 minuti, 1,50 per bimbi fino a 110 cm. Sull'imbarcazione fanno salire anche l'ovetto, il mini passeggino per bambini fino a 6 mesi. Anche stavolta di ciambelle e giubbotti nemmeno l'ombra. Il noleggio è full: tutte le barche sono prese, non c'è neanche un mezzo libero per un eventuale soccorso. I turisti si godono le bellezze della villa, navigando in acque sporche e degradate, oltre che evidentemente poco sicure.



