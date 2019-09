Servizio giardini allo sbando: «Tronchi in strada da un anno»

Dalla sua scrivania è partita la denuncia contro i giardinieri assenteisti, quelli che timbravano il cartellino e andavano a spasso invece di raccogliere i rami caduti, tagliare il prato, pulire parchi e aree giochi. Nove sono stati sospesi per un anno con l'accusa di peculato, truffa e false attestazioni. La ricompensa da parte del Campidoglio per la minisindaca del VII Municipio che ha stimolato l'inchiesta è stata una beffa: il Dipartimento Ambiente le ha inviato una nuova squadra composta solo da 5 giardinieri. Non solo: nessuno di loro è abilitato alle potature, né a guidare il trattore. Il Campidoglio nell'inviare la squadra non ha neanche pensato di dargli qualche strumento (ma tanto non potrebbero usarli..).

E così Monica Lozzi ha sborsato di tasca propria 500 euro per comprare due decespugliatori: «E uno me lo hanno anche rotto». La rimozione dei rami caduti compete ai giardinieri del Campidoglio presenti negli uffici dei 15 Municipi. Ma le ramaglie restano a terra per mesi: l'unico intervento visibile è l'apposizione dei nastri gialli dei vigili urbani. I poteri locali di Roma, quei Municipi che sono in realtà delle città per dimensioni e problematiche, annaspano nella tempesta chiamata Servizio Giardini, il settore del Comune che dovrebbe occuparsi del verde. «E ora i giardinieri sono 4 - aggiunge Lozzi - uno è stato chiamato dal Campidoglio per andare in un'azienda agricola». Il VII Municipio si estende da Vermicino fino a San Giovanni, ha un'estensione territoriale come Lecco. E a curarlo ci sono 4 giardinieri che non possono neanche potare un alberello.



LO SCENARIOSe qualcuno pensa che nelle aree centrali vada meglio, dovrebbe fare una chiacchierata con l'assessore all'Ambiente del II Municipio, Rino Fabiano. «Ma i giardinieri dove sono? Cosa stanno facendo?». Se lo chiede spesso la mattina quando gli uffici del Municipio vengono subissati dalle giuste richieste di intervento dei residenti. «I giardinieri dicono che sono stati chiamati da un'ambasciata, da una scuola o da una caserma e io non riesco a organizzare gli interventi». C'è insomma un problema di ordini di servizi, di organizzazione. Si chiamano som, squadre operative municipali e sono i giardinieri che il Dipartimento Ambiente del Comune invia nei distretti.

Nel II che ha 3.364.881 metri quadri di verde ce ne sono «formalmente 21, 18 in pratica, 4 credo siano andati in pensione» aggiunge Fabiano secondo cui non è stata mai definita bene la procedura di gestione degli operatori del Servizio Giardini: «Ci vuole un ordine di servizio chiaro, si deve sapere dove stanno i giardinieri, cosa stanno facendo, altrimenti noi non riusciremo mai a programmare alcun intervento». Nel II Municipio sono stati 400 gli alberi caduti dopo la nevicata e i rami che continuano a cadere restano per mesi a terra. E' accaduto al Villaggio Olimpico dove i residenti hanno pagato il servizio di rimozione di tasca propria o alla Garbatella e anche al Tuscolano. Non c'è zona che si salvi.



