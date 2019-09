Puntine da disegno sparse nel parco pubblico aperto a bambini e cani: il comune di Livorno costretto a chiuderlo

Perfidi e crudeli, spargono manciate di puntine da disegno in parco aperto a bambini e cani che il Comune di Livorno è stato costretto a chiudere d'urgenza stamani, per alcune ore. E' il parco di Villa Maria dopo dove sono state trovate «numerosissime puntine da disegno con la punta rivolta verso l'alto».Lo rende noto lo stesso Comune spiegando che sono stati alcuni proprietari di cani a segnalare quello che è stato definito un «insano gesto»: probabilmente le puntine sono state messe per i cani ma costituivano un possibile pericolo per i bambini che frequentano l'area giochi. Il Comune ha anche spiegato che è stata presentata una denuncia.Sono intervenuti il vicesindaco Monica Mannucci e l'assessore Barbara Bonciani, la polizia municipale e Aamps per la pulizia. Non essendo sufficiente una pulizia ordinaria, a causa delle tante puntine ritrovate in più zone del parco, il parco è stato chiuso per alcune ore in attesa di una bonifica generale.«È stata trovata una quantità enorme di puntine da disegno, una cosa da lasciare sbalorditi», ha detto Bonciani. - «Il Comune si scusa per il disagio che la chiusura ha comportato. Purtroppo non era possibile fare altrimenti - chiarisce Mannucci - perché è stato realmente un problema di pubblica incolumità. È stata fatta denuncia verso ignoti. La polizia giudiziaria sta indagando e ci auguriamo che venga individuato l'autore del gesto. E soprattutto ci auguriamo che questa persona si renda conto della gravità di quello che ha fatto, che è intollerabile in una società civile, e non lo ripeta»