Velletri, auto si schianta contro un muro e si ribalta: grave 19enne

Un ragazzo 19 anni di Velletri è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto alle 10 circa su via degli Archi a Velletri. L’incidente che ha visto coinvolta solamente la Ford Fiesta su cui viaggiava il giovane è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via dei Fienili, in un punto in cui la strada è rettilinea.



Ultimo aggiornamento: 12:26

La vettura che proveniva da Nettuno, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Velletri, si sarebbe improvvisamente spostata verso la sinistra salendo su un piccolo marciapiedi e impattando contro muro di cinta di una casa abbattendolo per circa 10 metri prima di finire ribaltata sulla strada senza toccare nessun altro veicolo. Il giovane è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Velletri che lo hanno affidato agli operatori del 118. Il 19enne, patentato da poco, era cosciente ma aveva un trauma cranico e diverse fratture, per questo è stato richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto d’urgenza in ospedale a Latina. Sul posto, oltre ai carabinieri anche la polizia Locale.