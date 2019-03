Roma, ciclista morto investito da un'auto vicino l'università di Tor Vergata

Un ciclista di 72 anni è morto sul colpo dopo che un'auto l'ha travolto: la vettura era cguidata da un 25enne. È accaduto in viale dell'Archiginnasio, vicino l'università di Tor Vergata. Sul posto per il rilievi la polizia locale del Gruppo VI Torri. Il ciclista, un 72enne, è morto sul colpo. Alla guida dell'auto un ragazzo di 25 anni.

Auto si schianta contro un muro e si ribalta: grave 19enne

L'incidente mortale è avvenuto alle 10.15 circa in zona Tor Vergata, tra le 2 rotatorie in direzione Frascati. Secondo quanto riferito un 26enne alla guida di una Mini Cooper ha investito una bicicletta. Il ciclista 72enne è deceduto sul posto. Per il rilievi è intervenuto il gruppo della Polizia Locale di Roma VI Torri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA