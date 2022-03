Martedì 22 Marzo 2022, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 13:36

Insegnava legge all'Università e presto sarebbe stata nominata ufficialmente giudice di Corte Suprema in Ucraina, il coronamento di un sogno. Invece, anche Ilona, 34 anni, madre di un bambino di 10 ha dovuto lasciare tutto nel cuore della guerra, anche il marito che è docente, medico ginecologo, e riparare in Italia, a Roma dove vive il fratello Andrji, studente di Ingegneria che con minuzia la ascolta e traduce. La sua vita a Bucha, 35mila abitanti, cittadina satellite a dieci chilometri da Kiev, è stata spazzata via il 24 febbraio, adesso è alloggiata alla Fraterna Domus in Campo Marzio. «Alle 4 del mattino abbiamo sentito le prime esplosioni, non capivamo. Dopo un'ora le prime notizie davano bombardamenti russi a Gostomel, Borispol, Brovary e Vasilkov. Mezz'ora più tardi è stata imposta la legge marziale. Tutto è stato stravolto». Adesso dall'Ucraina arrivano le immagini delle fosse comuni scavate a Bucha, tanti sono i cadaveri. «La città è in mano ai sovietici - spiega Ilona - a loro volta isolati dai soldati ucraini che fanno da baluardo prima di Kiev. Chi è rimasto racconta di rastrellamenti casa per casa, stanno rubando tutto quello che trovano: soldi, quadri, gioielli. I soldati russi razziano e caricano il bottino sui camion». Ilona non credeva davvero che potesse scoppiare la guerra. Né pensava di doversene andare. «I russi in quelle ore puntavano all'aeroporto di Gostomel da cui decolla il più grande aereo da trasporto del mondo, Mria, distrutto dalle truppe di Putin - racconta - casa mia è a 5 km. Era un target strategico perché se fosse stato preso sarebbe stato possibile far atterrare una squadra di sbarco che avrebbe conquistato Kiev entro le 15. È scoppiato il panico». Ilona ricorda il fuggi fuggi, i colossali ingorghi di auto incolonnate, costrette alla fine a tornare indietro. «Noi abbiamo deciso di non farci prendere dal panico e di rimanere a casa. Mio marito ha sistemato il seminterrato mentre io raccoglievo le cose di prima necessità e i documenti. Siamo rimasti nel seminterrato con i nostri amici e vicini per l'intera giornata. Alle 20 è stato annunciato che dalla Bielorussia stavano entrando dei carri armati diretti a Bucha, dunque abbiamo deciso di andare a Khmelnytsky (Ucraina occidentale) da mio zio. Siamo partiti con 3 auto: 9 adulti, 3 bambini (il più piccolo di 3 mesi), 4 cani e un criceto. Nella nostra auto c'erano quattro adulti, un bambino, un cane e il criceto. Per percorrere i primi 60 km abbiamo impiegato 4 ore. Per dormire ci fermavamo nelle case di chi viveva lungo la strada. In totale abbiamo percorso 350 km in 24 ore. C'erano code ovunque. La gente stava fuggendo da Kiev in massa».

IL VERO INFERNO

Ilona credeva che «in un paio di giorni» sarebbe tutto finito. «Ma quando abbiamo saputo che la nostra casa era stata colpita da una granata e i vicini avevano paura di uscire a perché era appena iniziato il vero inferno, abbiamo capito che non avevamo più una casa in cui tornare». Nel frattempo le bombe si avvicinavano: «Avevo solo un pensiero: portare via mio figlio, insieme con mia madre e mia suocera. Dove? Da mio fratello che era già a Roma da anni». Inizia il viaggio. Tappe in Moldavia, Romania, Ungheria e Slovenia. «Dappertutto abbiamo trovato solidarietà: chi ci preparava un pasto caldo, chi ha aperto le porte del suo hotel gratis. Solo al confine con l'Ungheria le parole di una guardia di frontiera mi hanno ferito: Che rifugiata sei, guarda che macchina hai, i rifugiati se ne vanno a piedi, mi ha detto. Ma noi mai avremmo mai voluto fuggire dal nostro Paese». Adesso l'incognita futuro. «Ho il terrore di rimanere senza lavoro e non potere provvedere a mio figlio. So che il tipo di lavoro qualificato che ho svolto in Ucraina non potrò farlo qui. Ma sento di potere essere utile, magari in un'organizzazione legale per la protezione delle donne ucraine». Ilona pensa al suo Paese: «L'Ucraina è uno Stato democratico basato sullo stato di diritto, l'equità e la libertà. Il mio più grande desiderio è che la pace arrivi al più presto e che tutti e due i vessilli - la bandiera ucraina e quella dell'Ue - siano innalzati».