Ucraina, i soldati russi saccheggiano la città di Bucha (a 10 km da Kiev). "Ci portano via tutto, rastrellano casa per casa e fanno razzia di tutto ciò che trovano ed è stato abbandonato in fretta e furia da chi è riuscito a sfuggire a quetso inferno". Ecco i racconti e le immagini inviate dalla cittadina ultimo baluardo per Kiev. Pesantemente danneggiata e finita in mano ai soldati sovietici, Bucha sarebbe isolata dalle truppe ucraine che fidenono la Capitale. Nel video si vedono raccogliere quadri, tappeti, oggetti vari e caricarli sui camion.