Primo giorno di scuola in Ucraina e in Russia tra bandiere e vestiti tradizionali

Il primo giorno del nuovo anno scolastico in Russia è conosciuto come "Giorno della conoscenza". Qui le immagini scattate a San Pietroburgo. Il Giorno della conoscenza viene celebrato ogni anno il 1° settembre come data tradizionale di inizio della scuola, soprattutto in Russia e nelle ex repubbliche sovietiche. Anche in Ucraina infatti lo chiamano così: Giorno della Conoscenza. Nella quarta foto si vede una bimba che posa in una scuola di Bucha (una delle città più massacrate dalle truppe russe e dove c'è un'indagine su 458 cadaveri, di cui 419 avevano segni di colpi di arma da fuoco, torture o bastonate - 86 donne e 9 minorenni). In Ucraina le lezioni in presenza sono riprese solo nelle scuole dotate di un rifugio antiatomico o situate nelle vicinanze, mentre altre hanno implementato le lezioni online (la guerra russa è ancora in corso in Ucraina).