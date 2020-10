Tragedia a Tivoli, cade mentre ripara il tetto: muore sul posto di lavoro un operaio di 42 anni

Troppo forte l'impatto. Non ce l'ha fatta l'operaio di quarantue anni precipitato ieri a Tivoli, in provincia di Roma, da circa dieci metri, mentre stava effettuando una riparazione al tetto di un capannone. È l'ennesima tragedia sul posto di lavoro, questa volta determinata dal cedimento di una lastra su cui l'uomo era salito per poter procedere all'intervento. Sul posto sono interventuti gli agenti del locale commissariato.

Choc a Monterotondo: 22enne si uccide davanti casa della ex. Si erano lasciati da una settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA