Roma, tetto crollato a scuola: lezioni da lunedì ma in altre sedi

Rientreranno a scuola lunedì una parte degli alunni della Girolami, l'istituto di Monteverde Nuovo chiuso dopo il crollo di un tetto, il 3 aprile. Il consiglio di Istituto ha stabilito un programma per la ripresa delle lezioni in altre sedi, dal momendo che l'edificio frequentato da 700 bambini resta inagibile.

Nove classi delle elementari da lunedì 15 saranno ospitate nel plesso Gramsci, sito in Via Affogalasino 120, quattro andranno presso il plesso Sanzio, sito in Via Tommaso Vallauri e una in via della Nocetta 100 ma solo per pochi giorni.

Le classi dell'infanzia da lunedì fino al 17 e il 29 e 30 aprile svolgeranno le attività presso il centro sportivo Villa York. Per i bambini smistati nella scuola Gramsci non ci sarà servizio mensa e dovranno portare la merenda da casa. Altre classi riprenderanno le lezioni dopo le vacanze di Pasqua.

Intanto proseguono gli interventi nella scuola Girolami per verificare se alcune aule possono tornare agibili. Il tetto era crollato in una delle aule della materna comunale nel corso di un sopralluogo da parte degli ingegneri inviati dal Comune per indagare su alcune infiltrazoni.



