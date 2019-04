Roma, crolla il soffitto alla Girolami: scuola materna evacuata, paura ma nessun ferito

Paura e disagi questa mattina alla scuola materna comunale di via Victor Hugo Girolami, in via Casimiro Manassei, al quartiere Gianicolense. Poco dopo le dieci è crollato il soffitto di un'aula dove stavano lavorando degli operai. Un boato e pezzi di intonaco hanno riempito la stanza piena di giochi e casette colorate. I bambini erano in mensa con le maestre. La scuola per precauzione è stata evacuata. Nessun ferito si registra, fortunatamente, né tra gli operai al lavoro, né tra gli alunni.

Ultimo aggiornamento: 14:18

