Roma, spacciava hashish accanto al B&B dove lavorava: arrestata ex guardia giurata

Nel suo appartamento, accanto al bed and breakfast dove lavorava, nascondeva hashish e marijuana. L'uomo, un torinese di 44 anni, è stato arrestato lunedì scorso dagli agenti di polizia del commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua. I poliziotti avevano iniziato a monitorare le entrate e le uscite davanti a quel B&B in zona circonvallazione Clodia e, avendo notato qualcosa di strano, avevano concentrato la loro attenzione sul 44enne.

Lunedì, poi sono sscattate le perquisizioni. Nell'appartamento adiacente al B&B gli agenti hanno trovato oltre 50 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana oltre ad un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente e 2.255 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, in una vecchia residenza dell'uomo, è stata rinvenuta e ritirata una pistola beretta cal.9X21 con 2 caricatori e 50 cartucce che deteneva in virtù della sua precedente attività di guardia particolare giurata e per il quale è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria. L'arresto per detenzione ai fini di spaccio è stato convalidato e all'uomo è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

