G20, scuole chiuse a Roma da venerdì alle 16: il prefetto firma l'ordinanza

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 23:08

Scuole chiuse a Roma in vista del G20. Il prefetto Matteo Piantedosi ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado di Roma per lo svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività a partire dalle ore 16 di venerdì alle ore 24 di domenica. L'ordinanza è stata firmata per garantire il regolare svolgimento del G20.

Non verranno quindi consentiti venerdi pomeriggio i corsi serali che, secondo quanto emersi da una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a cui ha partecipato anche l'ufficio scolastico regionale, interessano circa 5mila studenti su tutta Roma a cui vanno aggiunti personale e le movimentazioni genitori. Per la giornata di sabato sono interessati dalla didattica circa 30mila studenti. Per evitare movimenti di persone è stata decisa la chiusura dei plessi scolastici.