G20 di Roma, ecco il piano di sicurezza. Il vice-capo di Gabinetto della Questura: "Impegno titanico"

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 00:11

Mancano ormai pochi giorni al vertice mondiale atteso a Roma il 30 e il 31 ottobre e la Questura sta ultimando il piano di sicurezza per un evento che non conosce precedenti. Il vertice avrà come fulcro il centro congressi La Nuvola all'Eur intorno cui sarà definita una zona di sicurezza con bonifiche, divieti di sorvolo e tiratori scelti alle sommità dei palazzi. In campo migliaia di uomini e un impegno - in termini di risorse e forze dell'ordine che mai ci è stato prima a Roma. Il vice capo di Gabinetto della Questura Marco Germani spiega come si procederà, quali i rischi calcolati e le misure da adottare anche per controllare le manifestazioni e i sit-in che ci saranno in città sabato.