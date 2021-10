G20, centro blindato: super presidiati i percorsi dei big e le vie dello shopping

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 16:21

Off limits non solo il quartiere Eur, dove si svolgerà il G20, ma anche il centro della Capitale sarà blindato nel weekend in occasione del Summit che si svolge a Roma.

Monumenti, ambasciate, hotel, le esclusiva vie dello shopping: massima attenzione ai cosiddetti obiettivi sensibili, come anche alle aree in cui alloggeranno le delegazioni, ai luoghi simbolo della città eterna e alle principali vie dello shopping dove si trovano le più prestigiose boutique che potrebbero essere scelte per fare acquisti. Super presidiati, inoltre, tutti i tragitti che percorreranno i capi di Stato e di Governo nei due giorni. Sotto la lente delle forze dell'ordine anche due manifestazioni in programma sabato pomeriggio in centro. A piazza San Giovanni, a partire dalle 14, ci sarà un sit-in di protesta contro il governo Draghi. Sempre nel pomeriggio ci sarà un corteo promosso dall'Usb che partirà da piazzale Ostiense per dirigersi alla Bocca della Verità. Aderiranno alla manifestazione anche i lavoratori della Gkn, Ilva e gli studenti del Fridays For Future. Sono attesi circa 5mila partecipanti. Venerdì, invece, è previsto un corteo di studenti da piazza Ugo la Malfa al Miur.